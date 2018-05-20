Жителей Симферополя предупредили о сильном ливне с грозой и граде

В Симферополе на 20 мая объявили штормовое предупреждение

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня в Симферополе местами возможны сильные ливни, грозы, град. Ветер будет достигать 17-22 м/с.

Граждан просят соблюдать меры правила безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.