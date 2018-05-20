В Ростовской области в ДТП с тремя легковушками погибли пять человек
В Аксайском районе на трассе Ростов-на-Дону — Волгодонск 20 мая произошла авария с участием трех автомобилей
Сообщение о ДТП поступило в 11:06. По предварительным данным, столкнулись три легковых автомобиля. В ликвидации аварии задействованы 23 человека и десять машин, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
В результате погибли пять человек, сообщает ТАСС.
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