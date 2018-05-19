Под руинами дома в Кабардино-Бакларии нашли тело погибшего после взрыва газа

Кабардино-Балкария

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В Чегемском районе Кабардино-Балкарской республики после взрыва газа погиб мужчина

По данным руководителя пресс-службы Главного управления МЧС России по КБР Кантемира Берова, во время разборки завалов и поисковых работ нашли тело 49-летнего мужчины.

В 12:15 разбор завалов был завершен, сообщает «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, авария произошла в садовом товариществе «Коммунальщик». Частично рухнула кровля и стена жилого дома площадью 80 кв. метров.

МЧС
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