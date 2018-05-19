В Нальчике из-за взрыва газа рухнула стена дома

В Нальчике 18 мая произошла авария в результате взрыва газа

По данным МЧС, в 9:05 в садовом товариществе «Коммунальщик» произошел взрыв газового баллона. Частично рухнула кровля и стена жилого дома площадью 80 кв. метров.

Пострадал пенсионер, его доставили в больницу. Сотрудники МЧС разбирают завалы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.