В Нальчике из-за взрыва газа рухнула стена дома
В Нальчике 18 мая произошла авария в результате взрыва газа
По данным МЧС, в 9:05 в садовом товариществе «Коммунальщик» произошел взрыв газового баллона. Частично рухнула кровля и стена жилого дома площадью 80 кв. метров.
Пострадал пенсионер, его доставили в больницу. Сотрудники МЧС разбирают завалы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
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