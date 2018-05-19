В Ингушетии госпитализировали старейшего мужчину России
В Ингушетии госпитализировали 122-летнего Аппаза Илиева
Министр здравоохранения республики Марем Арапханова рассказала, что мужчина пожаловался на слабость и легкое недомогание.
«Это возрастные причины, он стабилен, ему предоставляется комплекс необходимых медикаментов и витаминов, которые улучшат его состояние», — сказала она.
Министр уточнила, что навестила Илиева и убедилась, что долгожитель «находится в прекрасном расположении духа, ему предоставлены самые лучшие условия».
Книга рекордов Гиннеса признала самым пожилым мужчиной планеты жителя японского острова Хоккайдо Масадзо Нонаку. В российской Книге рекордов и достижений сказано, что Аппаз Илиев из горного села Гули на 10 лет старше Нонаку, сообщает ТАСС.
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