В Ингушетии госпитализировали старейшего мужчину России

Ингушетия

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В Ингушетии госпитализировали 122-летнего Аппаза Илиева

Министр здравоохранения республики Марем Арапханова рассказала, что мужчина пожаловался на слабость и легкое недомогание.

«Это возрастные причины, он стабилен, ему предоставляется комплекс необходимых медикаментов и витаминов, которые улучшат его состояние», — сказала она.

Министр уточнила, что навестила Илиева и убедилась, что долгожитель «находится в прекрасном расположении духа, ему предоставлены самые лучшие условия».

Книга рекордов Гиннеса признала самым пожилым мужчиной планеты жителя японского острова Хоккайдо Масадзо Нонаку. В российской Книге рекордов и достижений сказано, что Аппаз Илиев из горного села Гули на 10 лет старше Нонаку, сообщает ТАСС.

Здравоохранение
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В Ингушетии госпитализировали старейшего мужчину России

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