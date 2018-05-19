Грузовик повредил ограждение у Крымского моста

В Керчи заменили поврежденное грузовиком барьерное заграждение на путепроводе над автоподходами к Крымскому мосту

Пресс-секретарь компании «ВАД» Григорий Назаров рассказал, что ограждение протаранила многотонная машина и забор не дал выехать ей на тротуар. ДТП случилось на новом путепроводе на шоссе Героев Сталинграда над автоподходами к Крымскому мосту.

По информации Госкомитета дорожного хозяйства, на замену ограждения отводилось два дня, пишет «Крыминформ».