В центре Краснодара ограничат движение из-за крестного хода

На нескольких улицах Краснодара 24 мая во время крестного хода введут временное ограничение движения транспорта

Крестный ход в честь Дня славянской письменности и культуры начнется с 11:00 и завершится ориентировочно в 13:00.

Ожидается, что в мероприятии примут участие около 600 человек: представители духовенства, общественности и молодежи. Колонна пройдет от Свято-Екатерининского собора на Коммунаров, 52 по улицам Орджоникидзе и Красной до Войскового собора Александра Невского на Постовой, где состоится праздничный молебен. Затем участники крестного хода вернутся в Свято-Екатерининский собор.

Проезд машин будет закрыт по ходу движения колонны: по улице Коммунаров от Мира до Орджоникидзе, на участке Орджоникидзе от Коммунаров до Красной, а также по Красной от Орджоникидзе до Постовой.

«На время проведения мероприятия водители должны объезжать участки улиц с ограниченным движением в соответствии с разработанными схемами объезда и руководствуясь временными дорожными знаками», — сообщили в городском департаменте по связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами.

Кроме того, в этот день с 6:00 освободят от транспорта улицу Коммунаров от Мира до Орджоникидзе, улицу Орджоникидзе от Коммунаров до Красной, Красную от Орджоникидзе до Постовой и территории, прилегающие к собору Александра Невского.

На время ограничения движения в центре установят временные дорожные знаки со схемами объезда.