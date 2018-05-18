Объявлен кастинг диджеев для фестиваля электронной музыки и технологий Alfa Future People

Платформа для поиска талантов Showсast запустила кастинг диджеев для фестиваля музыки и технологий «Alfa Future People — 2018»

Фестиваль будет проходить с 10 по 12 августа под Нижним Новгородом.

Впервые свои сеты смогут представить 30 новых исполнителей российской EDM-индустрии, которых в ходе кастинга отберет профессиональное жюри. Один из музыкантов определится по итогам зрительского голосования. Все победители войдут в лайн-ап новой сцены Showcast Stage by Alfa-Bank наряду с хедлайнерами, сообщили в пресс-службе Альфа-Банка.

В состав жюри кастинга вошли диджеи Going Deeper, Fonarev, Filatov&Karas, Victor Strogonov, DropZone, Peter Lankton, Profit, со стороны организаторов фестиваля заявки будут оценивать гендиректор фестиваля Alfa Future People Юлия Дорошина и руководитель направления развития спонсорских проектов Альфа-Банка Кристина Вдовина. Команда Showсast пригласит секретного члена жюри, имя которого раскроют в середине июня.

Участники кастинга должны записать видео с исполнением трека продолжительностью до 20 минут и до 15 июля разместить его в качестве заявки на кастинг в приложении Showcast. Победителей объявят 29 июля, видеоотчет с выбором победителей в финале кастинга опубликуют на ресурсах фестиваля и платформы Showcast.

Все подробности и полные правила можно узнать на alfadj.ru и в приложении Showcast в App Store и Google Play.