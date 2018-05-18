Первый видеофонтан за 20 млн рублей появится в центре Ростова

На площади Гагарина в Ростове появится первый в городе видеофонтан, который будет проецировать изображение.

«Фонтан появится на площади Гагарина. Он уникальный тем, что на водной струне фонтана, образующей завесу, будет проецироваться видеоряд. Его стоимость составит 20 млн рублей», — рассказал журналистам ректор Донского государственного технического университета Бесарион Месхи.

Реконструкцию площади Гагарина планируют завершить до начала ЧМ-2018 по футболу. Работы по благоустройству обойдутся в 40 млн рублей. Стоимость фонтана — 20 млн рублей.