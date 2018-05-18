В Крыму арестовали владельца маршрутки, столкнувшейся с поездом под Армянском

В Крыму задержали владельца пассажирского автобуса, который столкнулся с электричкой

Индивидуальному предпринимателю, занимающемуся перевозкой пассажиров, предъявили обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

По данным следствия, предприниматель, грубо нарушая режим рабочего времени водителей, направил пассажирский автобус в рейс из Армянска в Севастополь. По пути маршрутка выехала на нерегулируемый железнодорожный переезд, где столкнулась с движущимся поездом.

В результате столкновения водитель и четыре пассажира погибли. Еще семь человек получили травмы различной степени тяжести.

По ходатайству следователя суд взял под стражу предпринимателя. Расследование уголовного дела продолжается. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым.

Как сообщали Юга.ру, ДТП произошло в районе города Армянска. Всего в маршрутке было 13 человек.