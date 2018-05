В Краснодаре проведут турнир по онлайн-игре World of Tanks «Время танков. Битва взводов»

В Краснодаре 19 мая состоится турнир и встреча с игроками World of Tanks «Время танков. Битва взводов» от Wargaming и «Ростелекома»

Финалисты личного и командного зачетов получат призы в виде игровой кибервалюты, геймерских гаджетов и медалей, а также премиум-танки VI М4-А2 Шерман Лозы. Победители примут участие в суперфинале, который пройдет в Казани, сообщили в пресс-службе компании.

Для участников турнира проведут конкурсы в социальных сетях и мастер-классы, организуют фотозоны, салоны красоты. Запланированы развлечения для детей.

Турнир пройдет в двух форматах: командные соревнования «три на три» и личный зачет. Участие в личном зачете бесплатное и не требует регистрации. Чтобы попасть на мероприятие, необходимо получить бесплатный пригласительный. Узнать подробности и оставить заявку можно на сайте.

Мероприятие проведут в спортивном комплексе «Баскет-Холл». Начало в 12:00.

