На Кубани троих мужчин будут судить за незаконное возмещение НДС на 28 млн рублей

Троих жителей Каневского района будут судить за мошенничество

Во время расследования установили, что мужчины похитили и покушались на хищение более 28 млн рублей.

Они незаконно возмещали налог на добавленную стоимость, создав для этого шесть фиктивных фирм. Расследование завершено, материалы уголовного дела передали в суд, один из обвиняемых находится под домашним арестом, остальные под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.