На Ставрополье потерпел крушение вертолет Ми-2

В Ставропольском крае проверяют обстоятельства крушения вертолета Ми-2 в Курском районе

«Вертолет потерпел крушение около 13 часов 16 мая в нескольких километрах от населенного пункта Мирный при осуществлении авиационно-химических работ, пилот воздушного судна госпитализирован», — сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Сотрудники следственного управления на транспорте СК РФ выясняют причины падения вертолета. Прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов.