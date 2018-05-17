На Ставрополье потерпел крушение вертолет Ми-2
В Ставропольском крае проверяют обстоятельства крушения вертолета Ми-2 в Курском районе
«Вертолет потерпел крушение около 13 часов 16 мая в нескольких километрах от населенного пункта Мирный при осуществлении авиационно-химических работ, пилот воздушного судна госпитализирован», — сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
Сотрудники следственного управления на транспорте СК РФ выясняют причины падения вертолета. Прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов.
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