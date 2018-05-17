Судью из Курганинского района наказали за предложение стерилизовать многодетную мать

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края вынесла предупреждение судье Курганинского районного суда Константину Распопову, который ранее предложил стерилизовать участницу процесса

Как сообщали Юга.ру, инцидент произошел в феврале. В сеть попала запись разговора, якобы произошедшего между судьей и адвокатом, которая защищала права многодетной матери. Органы опеки хотели лишить женщину родительских прав. На записи мужчина заявил, что ее не только надо лишить родительских прав, но и «сделать операцию медицинскую ... по ограничению».

После публикации суд начал служебную проверку, которая подтвердила факт высказываний судьи. Его действия признаны нарушением профессиональной этики, передает ТАСС.

«Допущенные нарушения были обсуждены на оперативном совещании судей Курагнинского районного суда и судья Распопов К. Г. предупрежден о недопущении нарушений Кодекса судейской этики», — сообщили агентству в региональной квалификационной коллегии судей.

Согласно данным, установленным в ходе проверки, судья Распопов рассматривал иск отдела по вопросам семьи и детства районной администрации, который требовал лишить мать восьми детей родительских прав и назначить алименты.

Интересы ответчицы представляла адвокат Людмила Леонова, которая обнародовала запись телефонного разговора с судьей. Женщина пояснила, что опубликовала запись с целью привлечь внимание к проблемам матерей-одиночек, а также к недостаточной помощи таким семьям со стороны властей и органов опеки.