Самый высокий водопад в горах Сочи с начала мая посетили около 5 тыс. туристов

Самый высокий водопад в горах Сочи за 15 дней мая уже посетили около 5 тыс. человек

«Открытие пешеходного маршрута к водопаду Поликаря на курорте "Горки Город" в этом летнем сезоне — необычно раннее. По словам сотрудников горного курорта, причина тому — теплая и малоснежная зима, которая позволила подготовить эко-тропы для туристов на две недели раньше», — сообщили в пресс-службе курорта «Горки Город».

Водопад Поликаря — крупнейший из объектов показа, поскольку является одним из самых высоких водопадов в европейской части России. В прошлом сезоне его посетили более 100 тыс туристов. Облегченный маршрут к самому известному водопаду Сочи был открыт летом 2016 года. Очень быстро эко-тропа «Водопад Поликаря» стала популярна у гостей курорта: если первоначально за день ее посещали около 500 человек, то в сезоне — 2017, особенно по выходным дням, число желающих совершить восхождение доходило до 1200 человек.

«Наряду с другими знаковыми объектами в Сочи, маршрут к водопаду Поликаря включен в перечень экскурсий, предлагаемых гостям туристическими компаниями. Накануне службы курорта провели специальный информационный тур для партнеров в отрасли, в нем приняли участие 42 туристско-экскурсионные компании, всего 235 человек (география участников — от Анапы до Туапсе)», — рассказал начальник управления по операционным сервисам курорта «Горки Город» Геннадий Диденко.

В пресс-службе напомнили, что на курорте после завершения зимнего сезона канатные дороги Центрального сектора курорта «Горки Город» традиционно закрыты для проведения регламентных работ. С 14 мая по 8 июня для прогулок доступен только эко-маршрут до высокогорного водопада Поликаря. С отметки +540м до +960м и обратно можно добраться бесплатно на трансфере, далее по канатным дорогам Восточного сектора (К-10 «Восточный лес», К-12 «Старт чемпиона», К-13 «Водопад Поликаря») подняться на отметку +1375 метров и прогуляться по живописной тропе до водопада. Протяженность маршрута от канатной дороги К-13 около 800 метров. Время прохождения — 15-20 минут в одну сторону.