На Кубани подросток принес в школу пистолет

В Усть-Лабинском районе подросток принес в школу пневматический пистолетом

По данным телеканала «360», 14-летний юноша на уроке математики выстрелил под парту. Директор школы Наталья Олейникова рассказала, что он принес оружие для того, чтобы похвастаться. Она уточнила, что пистолет был сломан. Никто не пострадал, а подростка поставили на внутришкольный учет.

В управлении образования Усть-Лабинского района Юга.ру подтвердили, что ребенок принес в школу пистолет.

«Да, действительно, в одной из школ Усть-Лабинского района учащийся принёс из дома пневматический пистолет. Желая погеройствовать, подросток выстрелил в стену. В результате выстрела никто не пострадал. Однако, мы рассматриваем этот инцидент со всей серьёзностью и ответственностью. Буквально через 10 минут после инцидента мама ребёнка уже была в школе ( папа находится в долгосрочной командировке). Семья положительно характеризовалась и прежде не вызывала беспокойства. Теперь с мальчиком и его мамой состоялись беседы классного руководителя, психолога, социального педагога», — сообщили в управлении.

Собеседник Юга.ру отметил, что начало служебное расследование, по итогам которого будет дана правовая оценка действиям руководства школы и сотрудников охранного предприятия.

«Но это только первый и оперативный пласт работы. На данный момент мы информируем о произошедшем все образовательные учреждения района- школьного и дошкольного уровня- с настоятельной рекомендацией провести тематические родительские собрания, классные часы, усилить индивидуальную психологическую работу. К сожалению, случаи хранения оружия в домах- факт в современной жизни не такой уж и редкий. А это всегда потенциально опасно. Поэтому мы хотим обратить особое внимание всех родителей, родственников и самих детей на строгое соблюдение правил хранения любого вида оружия. Всему району предстоит большая профилактическая работа», — рассказали в управлении.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Юга.ру рассказали, что по факту случившегося проводится проверка.