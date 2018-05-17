В Краснодаре из-за деформации рельсов на улице Коммунаров изменили маршруты трамваев
В Краснодаре 17 мая на пересечении улиц Коммунаров и Северной деформировались рельсы
В связи с этим маршруты трамваев № 2, 5, 8, 15 направили через Садовый мост.
«Деформация произошла на ремонтируемом участке из-за повышенной температуры воздуха. Сейчас на место выехали специалисты, трамваи временно пустили по другим маршрутам», — сообщили в пресс-службе КТТУ.
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