В Краснодаре из-за деформации рельсов на улице Коммунаров изменили маршруты трамваев

Краснодарский край

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В Краснодаре 17 мая на пересечении улиц Коммунаров и Северной деформировались рельсы

В связи с этим маршруты трамваев № 2, 5, 8, 15 направили через Садовый мост.

«Деформация произошла на ремонтируемом участке из-за повышенной температуры воздуха. Сейчас на место выехали специалисты, трамваи временно пустили по другим маршрутам», — сообщили в пресс-службе КТТУ.

Краснодар КТТУ Трамвай Транспорт
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