В Севастополе серийному убийце отказали в смягчении наказания и отправили отбывать пожизненный срок

Верховный суд России оставил без изменений пожизненный приговор серийному убийце из Севастополя

Апелляционную жалобу мужчины на приговор Севастопольского городского суда рассмотрели. Верховный суд отказался смягчить приговор осужденному. Таким образом, приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению, сообщает пресс-служба Севастопольского горсуда.

Как сообщали Юга.ру, 15 декабря 2017 года Севастопольский городской суд приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Его признали виновным в совершении четырех убийств, трех изнасилований и одного покушения на изнасилование, двух краж, а также насильственных действий сексуального характера.

Убийства он совершил с 2009 по 2016 год в Нахимовском, Ленинском и Гагаринском районах Севастополя.