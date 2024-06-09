В Краснодарском крае пройдет неделя отказа от алкоголя. Рассказываем о мероприятиях

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

Администрация Кубани анонсировала мероприятия, которые пройдут на неделе отказа от алкоголя — с 10 по 16 июня

9 июня пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что в регионе пройдет неделя отказа от алкоголя. В честь этого на Кубани с 10 по 16 июня проведут ряд мероприятий. 

Читайте также:

«По статистике, у регулярно пьющих людей продолжительность жизни сокращается на 10-15 лет. Примерно четверть преждевременных смертей так или иначе связаны с употреблением спиртного. Кроме того, около половины ДТП происходят по вине пьяных водителей», — поделился главный внештатный специалист министерства здравоохранения Краснодарского края Андрей Сахаров.

Список мероприятий:

  • с 10 по 14 июня в Краснодаре будет работать мобильный комплекс скрининговой диагностики «Маршрут здоровья»;
  • 13 июня состоится выезд мобильного комплекса «Кубань — край долгожителей» в больницу станицы Каневской на улице Больничной, 108;
  • 13 июня в 08:00 в Краснодаре стартует физкультурная акция центра «Бодрое утро на Кубани» по адресу: улица Зиповская, 31;
  • 15 июня в Гулькевичском районе состоится медицинско-профилактическая акция «День здоровья».

По данным администрации региона, цель мероприятий —  повышение осведомленности населения о важности профилактики алкозависимости.

Напомним, что в жилых домах Краснодарского края запретят торговать алкоголем по ночам.

Как писали ранее Юга.ру, производство алкогольной продукции в Краснодарском крае увеличилось на 74%.

Алкоголь Гулькевичский район Здоровье Каневской район Краснодар Спорт

Новости

В Краснодарском крае пройдет неделя отказа от алкоголя. Рассказываем о мероприятиях
Вести с морей: вода в Краснодарском крае прогрелась до 26 °C
Урожай яблок на Кубани снизился на 10% из-за заморозков — эксперт
Редиски и монстры. В Краснодаре состоится премьера спектакля «Большой маленький»
Вратарю ФК «Краснодар» Сафонову запретили выезд из РФ из-за долга по алиментам в 60 млн рублей. Это может сорвать трансфер в ПСЖ
В Краснодаре пройдет фестиваль, посвящённый группе The Beatles

Лента новостей

Реклама на сайте