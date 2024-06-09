В Краснодарском крае пройдет неделя отказа от алкоголя. Рассказываем о мероприятиях

Администрация Кубани анонсировала мероприятия, которые пройдут на неделе отказа от алкоголя — с 10 по 16 июня

9 июня пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что в регионе пройдет неделя отказа от алкоголя. В честь этого на Кубани с 10 по 16 июня проведут ряд мероприятий.

«По статистике, у регулярно пьющих людей продолжительность жизни сокращается на 10-15 лет. Примерно четверть преждевременных смертей так или иначе связаны с употреблением спиртного. Кроме того, около половины ДТП происходят по вине пьяных водителей», — поделился главный внештатный специалист министерства здравоохранения Краснодарского края Андрей Сахаров.



Список мероприятий: с 10 по 14 июня в Краснодаре будет работать мобильный комплекс скрининговой диагностики «Маршрут здоровья»;

13 июня состоится выезд мобильного комплекса «Кубань — край долгожителей» в больницу станицы Каневской на улице Больничной, 108;

13 июня в 08:00 в Краснодаре стартует физкультурная акция центра «Бодрое утро на Кубани» по адресу: улица Зиповская, 31;

15 июня в Гулькевичском районе состоится медицинско-профилактическая акция «День здоровья». По данным администрации региона, цель мероприятий — повышение осведомленности населения о важности профилактики алкозависимости.