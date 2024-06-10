Погода в Краснодаре: рабочая неделя начнется с жары до 35 °С

Краснодарский ЦГМС сообщил , что 10-11 июня в Краснодаре будет солнечно, без осадков. В начале недели ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха в городе 10 июня 32-34 °С. Во вторник, 11 июня, ночью 17-19 °С, а днем 33-35 °С.

По данным синоптиков, в Краснодарском крае в понедельник, 10 июня, ожидается переменная облачность. Температура воздуха в регионе 10-11 июня 30-35 °С, в юго-восточных предгорных районах Кубани 26-31 °С. В горах 18-23 °С. На Черноморском побережье 26-31 °С.



Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредила, что до 10 июня включительно в северо-восточных и центральных районах региона ожидается чрезвычайная опасность пожаров пятого класса. Также местами в северо-западных, юго-восточных и юго-западных районах возможна высокая пожароопасность четвертого класса.