В Ростове водитель Mercedes врезался в две маршрутки, автобус и сбежал с места ДТП

Ростовская область

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В центре Ростова водитель Mercedes врезался в два маршрутных такси, автобус и скрылся с места аварии, один человек пострадал

По данным пресс-службы УГИБДД по области, водитель иномарки врезался в маршрутки № 43 и 78, а также в автобус ПАЗ. Пострадала 25-летняя пассажирка одной из маршруток.

После ДТП водитель Mercedes скрылся с места аварии. Ведутся его поиски.

ДТП Ростов-на-Дону
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