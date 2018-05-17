В Ростове водитель Mercedes врезался в две маршрутки, автобус и сбежал с места ДТП

В центре Ростова водитель Mercedes врезался в два маршрутных такси, автобус и скрылся с места аварии, один человек пострадал

По данным пресс-службы УГИБДД по области, водитель иномарки врезался в маршрутки № 43 и 78, а также в автобус ПАЗ. Пострадала 25-летняя пассажирка одной из маршруток.

После ДТП водитель Mercedes скрылся с места аварии. Ведутся его поиски.