Жителя Ставрополя обвинили в публикации в интернете интимных фотографий бывшей супруги
В Ставрополе завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, которого обвиняют в публикации интимных фотографий своей бывшей жены
По данным следствия, в октябре 2015 года мужчина из ревности, используя один из мессенджеров, распространил в интернете фотографии интимного характера своей бывшей супруги.
По факту завели уголовное дело «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Сейчас дело направили прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.
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