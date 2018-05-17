Жителя Ставрополя обвинили в публикации в интернете интимных фотографий бывшей супруги

В Ставрополе завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, которого обвиняют в публикации интимных фотографий своей бывшей жены

По данным следствия, в октябре 2015 года мужчина из ревности, используя один из мессенджеров, распространил в интернете фотографии интимного характера своей бывшей супруги.

По факту завели уголовное дело «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Сейчас дело направили прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.