Под Майкопом в ДТП с тремя грузовиками пострадали пять человек

Адыгея

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В Адыгее при столкновении трех грузовых автомобилей пострадали пять человек, погибших нет

ДТП произошло 17 мая у виадука на федеральной трассе, недалеко от станицы Ханской. По словам очевидцев, столкнулись тяжеловесный грузовой автомобиль, ЗИЛ и «Газель». По предварительной информации, пострадали пять человек. Их на скорой помощи направили в больницу.

В пресс-службе МВД по Республике Адыгея порталу Юга.ру сообщили, что на месте происшествия сейчас работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливают.

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Под Майкопом в ДТП с тремя грузовиками пострадали пять человек

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