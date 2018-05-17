Под Майкопом в ДТП с тремя грузовиками пострадали пять человек

В Адыгее при столкновении трех грузовых автомобилей пострадали пять человек, погибших нет

ДТП произошло 17 мая у виадука на федеральной трассе, недалеко от станицы Ханской. По словам очевидцев, столкнулись тяжеловесный грузовой автомобиль, ЗИЛ и «Газель». По предварительной информации, пострадали пять человек. Их на скорой помощи направили в больницу.

В пресс-службе МВД по Республике Адыгея порталу Юга.ру сообщили, что на месте происшествия сейчас работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливают.