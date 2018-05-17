На Дону мужчину подозревают в убийстве матери
В Чертковском районе Ростовской области местный житель подозревается в убийстве своей 88-летней матери
«По версии следствия, 14 мая 2018 года подозреваемый, находясь дома, в состоянии алкогольного опьянения, нанес руками, ногами, а также пластиковой бутылкой, наполненной водой, множественные удары в область головы и туловища своей 88-летней матери. В результате полученных повреждений женщина скончалась», — сообщает пресс-служба СУ СК по области.
Подозреваемый задержан, он обвиняется по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Ранее мужчина был неоднократно судим.
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