На Дону мужчину подозревают в убийстве матери

Ростовская область

Распечатать

В Чертковском районе Ростовской области местный житель подозревается в убийстве своей 88-летней матери

«По версии следствия, 14 мая 2018 года подозреваемый, находясь дома, в состоянии алкогольного опьянения, нанес руками, ногами, а также пластиковой бутылкой, наполненной водой, множественные удары в область головы и туловища своей 88-летней матери. В результате полученных повреждений женщина скончалась», — сообщает пресс-служба СУ СК по области.

Подозреваемый задержан, он обвиняется по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ранее мужчина был неоднократно судим. 

Алкоголь Убийство
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На Дону за взятку осудили бывшую сотрудницу следственного изолятора
В Краснодаре в мае завершат ремонт 13 участков дорог
В Крымском районе задержали двух подростков, подозреваемых в нападении на пенсионерку
В Ростовской области погиб водитель «Газели», на скорости влетев в грузовик
На Дону мужчину подозревают в убийстве матери
Под Майкопом в ДТП с тремя грузовиками пострадали пять человек

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале