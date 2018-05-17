В Краснодаре суд приостановил деятельность Arena Hall из-за нарушения пожарной безопасности

В Краснодаре управление Федеральной службы судебных приставов объявило о приостановлении деятельности концертного зала Arena Hall

Решение вынесено Октябрьским районным судом Краснодара по иску прокуратуры Центрального округа. Проведенная проверка выявила в здании угрозу пожарной безопасности.

Судебный пристав возбудил исполнительное производство 16 мая, и в этот же день двери Arena Hall были опечатаны. Руководство организации официально предупреждено об ответственности в случае неисполнения решения суда, сообщает пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю. Эксплуатация концертного зала и находящихся в нем помещений запрещена до рассмотрения искового заявления.

По словам промоменеджера Arena Hall Даниила Коровайного, в настоящее время он находится не в Краснодаре и комментировать ситуацию не может. В группе концертного зала «ВКонтакте» информации о приостановлении деятельности нет. На 18 мая в Arena Hall запланирован концерт группы «Пошлая Молли» , на 19 мая — Дельфина.

Как сообщали Юга.ру, ранее деятельность Arena Hall уже приостанавливали. Это произошло, когда концертный зал находился в ТРЦ «Меридиан». Причиной стала жалоба одного из посетителей заведения, у которого резко ухудшилось самочувствие из-за высокой температуры воздуха в зале во время концерта Тимати.