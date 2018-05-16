В Краснодаре из-за пожара эвакуировали жителей дома на ул. Шаляпина. Есть пострадавшие

В шестиэтажном доме на ул. Шаляпина в Музыкальном микрорайоне Краснодаре произошел пожар, есть пострадавшие

Сообщение о возгорании в квартире на втором этаже поступило в 19:56. Огонь был локализован в течение получаса на площади 50 кв. метров.

«Из-за возгорания были эвакуированы около 100 человек. Пожар был ликвидирован в 20:55. Есть люди, которые обратились за медицинской помощью», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По информации ТАСС, пострадали 12 человек. От госпитализации они отказались.