Член высшего совета «Единой России», бывший заместитель генерального директора – директор представительства ПАО «Новороссийский морской торговый порт» Юрий Котлер обнаружен мертвым в своей квартире в центре Москвы

Об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Политика обнаружили с огнестрельным ранением в голову в квартире на Большой Никитской. По информации РЕН ТВ, он три дня не выходил на связь. Его начал искать его помощник, который вызвал полицию, чтобы вскрыть дверь квартиры.

«По предварительной информации, мужчина покончил жизнь самоубийством», — сказал собеседник ТАСС.

Эту версию подтвердил источник РБК в ГУ МВД по Москве.

«На месте происшествия была обнаружена записка, из которой ясно, что самоубийство было совершено по личным мотивам», — рассказал он.

Юрий Котлер вошел в состав экспертного совета «Единой России», возглавляемого Борисом Грызловым, в феврале 2018 года. На тот момент Котлер также являлся заместителем генерального директора — директором представительства ПАО «Новороссийский морской торговый порт». В «Транснефти», крупнейшем акционере НМТП, сообщили «Коммерсанту», что Котлер был уволен в «январе-феврале». По словам близких к НМТП собеседников издания, причиной увольнения стали многочисленные прогулы.