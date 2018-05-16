В больнице Новороссийска умерла девочка

Краснодарский край

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В Новороссийске следователи начали проверку обстоятельств смерти малолетней пациентки

По предварительным данным, 15 мая в детское хирургическое отделение поступила малолетняя девочка с ограниченными возможностями здоровья. Ее привезли из городской больницы Анапы, где девочку оперировали. Ребенок умер 16 мая от гнойного перитонита.

«В настоящее время следователями изымается необходимая медицинская документация из медицинских учреждений, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в том числе оперативности оказания помощи и правильности избранной тактики лечения медицинскими работниками, оказывавших помощь ребенку. Предварительное следствие продолжается», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Здравоохранение Новороссийск
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