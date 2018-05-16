В Чечне двухлетний мальчик отравился лекарством

В Чечне прокуратура проверила обстоятельства отравления мальчика медикаментами

По предварительным данным, двухлетний ребенок принял лекарственный препарат, оставленный взрослыми в доступном для него месте, и отравился. Сейчас состояние мальчика удовлетворительное. По мнению прокуратуры, причиной стало то, что мать оставила сына без присмотра. Прокуратура инициировала привлечение женщины к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Материал административного дела направили в уполномоченный орган, сообщает пресс-служба прокуратуры Чечни.