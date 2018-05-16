Роскачество назвало подделкой треть марок коньяка в России

Роскачество представило результаты масштабной проверки коньяка в российской рознице, согласно которым каждый третий такой напиток сделан не из виноградного спирта

По поручению правительства Роскачество проверило 47 марок коньяка, изготовленного в России и за границей. Специалисты установили, что при производстве 15 брендов напитка используют пшеничный или картофельный спирт, однако юридически это не считается фальсификатом из-за пробелов в законодательстве. По ГОСТу, коньяк должен быть сделан с помощью перегонки столового виноматериала из винограда и выдержанного в древесине дуба не менее трех лет, но в этом стандарте не указан метод определения природы виноматериала, поэтому винный спирт можно подменить.

Все проверенные бренды оказались безопасными для потребителей, их крепость оказалась соответствующей норме — на уровне 40-40,3%, но в пяти образцах нашли синтетические красители и ароматизаторы.

В топ рейтинга коньяков попали бренды французского производства. При этом среди продуктов высокого качества оказался крымский «Бахчисарай», который на дегустации получил оценку отлично в ряду с Hennessy, Courvoisier, Martell и Remy Martin, а в общем зачете набрал достаточное количество баллов, чтобы получить государственный знак качества.

Рейтинг коньяков по цене и вкусу опубликован на сайте Роскачества.