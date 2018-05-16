В Сочи во время ЧМ-2018 перекроют основной подъезд к загсу

В центре Сочи во время проведения чемпионата мира по футболу изменят схему движения транспорта

С 1 июня по 17 июля в зону ограничения для движения автомобилей попадет и отдел ЗАГС Центрального района, который расположен на улице Войкова. К нему напрямую, по старому маршруту, смогут подъехать только жених и невеста.

«Проезд одного автомобиля с молодоженами будет возможен», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства в Сочи Юрий Усачев.

Он напомнил, что районе Морпорта полностью перекроют улицу Несебрскую — она станет пешеходной. Ограничения затронут улицы Войкова, Кооперативную, Москвина, переулок Электрический. На отдельных участках улиц Поярко и Воровского в сторону Курортного проспекта введут одностороннее движение, а на Орджоникидзе — двустороннее движение автомобилей.

Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. На сочинском стадионе «Фишт» игры группового этапа состоятся 15, 18, 23 и 26 июня. Поединок 1/8 финала пройдет 30 июня, а четвертьфинальная встреча запланирована на 7 июля. Матч-открытие ЧМ жители и гости Сочи смогут посмотреть 14 июня на площадке Фестиваля болельщиков, которая будет работать весь чемпионат на Южном молу Морского порта.