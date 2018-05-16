На жителей Сочи напал дикий кабан
В Сочи полиция обезвредила кабана, который забежал на территорию частного дома
В полицию обратилась женщина. Она сказала, что кабан бегает по двору и ведет себя агрессивно. На место прибыл наряд патрульно-постовой службы отдела полиции Адлерского района.
Кабан нападал на хозяев дома и стражей порядка. Полицейские застрелили угрожавшее безопасности людей животное. Никто из жильцов садового товарищества не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
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