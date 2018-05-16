На жителей Сочи напал дикий кабан

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи полиция обезвредила кабана, который забежал на территорию частного дома

В полицию обратилась женщина. Она сказала, что кабан бегает по двору и ведет себя агрессивно. На место прибыл наряд патрульно-постовой службы отдела полиции Адлерского района.

Кабан нападал на хозяев дома и стражей порядка. Полицейские застрелили угрожавшее безопасности людей животное. Никто из жильцов садового товарищества не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Животные Полиция Сочи
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В больнице Новороссийска умерла девочка
На Кубани оборудуют пляжи для купания в селах и станицах
В Чечне двухлетний мальчик отравился лекарством
Роскачество назвало подделкой треть марок коньяка в России
В Сочи во время ЧМ-2018 перекроют основной подъезд к загсу
На жителей Сочи напал дикий кабан

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале