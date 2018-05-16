В Ингушетии во двор дома прокурора бросили гранату

В ингушской Сунже 16 мая произошло покушение на сотрудника прокуратуры

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По данным агентства, неизвестный бросил гранату во двор прокурора. Представитель правоохранительных органов не пострадал. Однако небольшие травмы получил его охранник. Мужчину доставили в Сунженскую районную больницу.

Уточняется, что прокурор выступает обвинителем по делу бывших сотрудников центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии, обвиняемых в превышении полномочий и пытках задержанных.