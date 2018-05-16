В Краснодаре устроят фестиваль ретротехники и исторической реконструкции
В краснодарском парке 30-летия Победы 26 мая состоится 3-й городской фестиваль ретротехники и клубов исторической реконструкции «Наследие»
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Мероприятие посвящено 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков и 100-летию 9-й Краснодарской Краснознаменной дивизии, принимавшей участие в освобождении краевого центра в 1943 году, рассказал начальник управления по делам молодежи Георгий Пронькин.
Торжественное открытие фестиваля состоится в 11:00 на площади перед Выставочным залом боевой славы в парке 30-летия Победы.
Гости мероприятия смогут посетить выставку ретротехники, на которой представят более 40 транспортных средств 40-80-х годов XX века — мотоциклов, велосипедов, грузовых и легковых автомобилей.
Более 70 человек из клубов исторической реконструкции Краснодара, станицы Динской, Курганинска, Белореченска и поселка Яблоновского устроят реконструкцию боевого эпизода Великой Отечественной войны «Кубань героическая».
Также в программе — чествование ветеранов войны и военной службы и концерт «Есть такая профессия — Родину защищать», сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
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