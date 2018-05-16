В Краснодаре устроят фестиваль ретротехники и исторической реконструкции

В краснодарском парке 30-летия Победы 26 мая состоится 3-й городской фестиваль ретротехники и клубов исторической реконструкции «Наследие»

Мероприятие посвящено 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков и 100-летию 9-й Краснодарской Краснознаменной дивизии, принимавшей участие в освобождении краевого центра в 1943 году, рассказал начальник управления по делам молодежи Георгий Пронькин.

Торжественное открытие фестиваля состоится в 11:00 на площади перед Выставочным залом боевой славы в парке 30-летия Победы.

Гости мероприятия смогут посетить выставку ретротехники, на которой представят более 40 транспортных средств 40-80-х годов XX века — мотоциклов, велосипедов, грузовых и легковых автомобилей.