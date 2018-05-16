На Кубани мужчина попал под следствие из-за незаконного хранения ружья и винтовки

Краснодарский край

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В Красноармейском районе возбудили уголовное дело по факту незаконного хранения оружия

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю осмотрели дом 53-летнего мужчины и нашли оружие и боеприпасы. Экспертиза установила, что что изъятое является однозарядной винтовкой и охотничьим ружьем, также в доме было более 40 боевых патронов.

«В настоящее время расследование продолжается. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Красноармейский район Оружие
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