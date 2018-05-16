В Адыгее на ж/д станции юноша погиб от удара током, девочка получила ожоги

В Адыгее следователи проводят доследственную проверку по факту смертельного травмирования током 18-летнего парня и получения ожогов несовершеннолетней девочки

Происшествие случилось 15 мая около 18:50 на территории железнодорожной станции Тульская Майкопского района.

По версии следствия, 18-летний юноша и 13-летняя девочка, которые учились в школе № 7 поселка Тульского, взобрались на погрузочный вагон, чтобы отдохнуть.

Парень попал в высоковольтную дугу и от полученных травм умер на месте. Девочку с ожогами госпитализировали в Адыгейскую республиканскую детскую клиническую больницу.

Следователь осмотрел место происшествия, опросил родственников погибшего юноши и пострадавшей школьницы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.