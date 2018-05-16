В Ингушетии из-за аварии без газа остались 3,9 тыс. жителей

Ингушетия

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В Назрани 16 мая произошла авария на газопроводе

В связи с ремонтом жителям ограничили подачу газа с 8:00. Всего без газа остались 3 тыс. 940 человек.

В Минэнерго РФ сообщили, что произошла утечка газа на подземном стальном распределительном газопроводе среднего давления диаметром 100 мм. Причиной аварии стало коррозионное повреждение, сообщает «Интерфакс».

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