В Ингушетии из-за аварии без газа остались 3,9 тыс. жителей
В Назрани 16 мая произошла авария на газопроводе
В связи с ремонтом жителям ограничили подачу газа с 8:00. Всего без газа остались 3 тыс. 940 человек.
В Минэнерго РФ сообщили, что произошла утечка газа на подземном стальном распределительном газопроводе среднего давления диаметром 100 мм. Причиной аварии стало коррозионное повреждение, сообщает «Интерфакс».
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