Мужчине дали 16 лет колонии за двойное убийство в Сочи

Краснодарский краевой суд вынес приговор жителю Волгограда, которого обвинили в двойном убийстве и уничтожении чужого имущества

В суде установили, что 32-летний Алексей Ишкин в интернете познакомился с 38-летней жительницей Сочи. Он договорился с ней о встрече вечером 14 ноября 2016 года. Мужчина принял наркотики и приехал к квартире знакомой в Кудепсте.

«Там в процессе разговора женщина сообщила о якобы имеющейся у нее видеозаписи интимного содержания с его участием, в связи с чем между ними произошел словесный конфликт. В ходе ссоры мужчина имевшимся при себе ножом причинил множественные ранения шеи, головы и туловища (не менее 74) знакомой», — сообщает пресс-служба СУ СК Рф по Краснодарскому краю.

Чтобы скрыть преступление, Ишкин зарезал мать погибшей. После он сломал телефон женщины и скрылся.

Краснодарский краевой суд назначил ему 16 лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.