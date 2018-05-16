На Ставрополье на два года посадили мужчину за убийство обрызгавшего его водой водителя
В Ставропольском крае суд вынес приговор 35-летнему мужчине, который убил водителя
По данным следствия и суда, 18 мая 2017 года во дворе многоквартирного дома в Невинномысске 45-летний водитель случайно обрызгал из лужи местного жителя. Между ними произошел конфликт. Мужчина ударил водителя кулаком по голове. В результате травмы потерпевший скончался в реанимации.
Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.
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