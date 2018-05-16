В Краснодаре на улице Петра Метальникова изменят схему движения

В Краснодаре на улице Петра Метальникова с 15 июня начнет действовать новая схема организации дорожного движения

Изменения коснутся нечетной стороны улицы Петра Метальникова на участке между Есенина и Российской.

«Согласно новой схеме движения, на этом участке установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта. Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения и улучшения пропускной способности улицы», — сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

На этом участке установят новые запретительные дорожные знаки. Водителей просят быть внимательными, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.