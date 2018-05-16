В Краснодаре на улице Петра Метальникова изменят схему движения
В Краснодаре на улице Петра Метальникова с 15 июня начнет действовать новая схема организации дорожного движения
Изменения коснутся нечетной стороны улицы Петра Метальникова на участке между Есенина и Российской.
«Согласно новой схеме движения, на этом участке установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта. Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения и улучшения пропускной способности улицы», — сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
На этом участке установят новые запретительные дорожные знаки. Водителей просят быть внимательными, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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