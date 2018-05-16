Зураб Церетели оформит смотровую башню в Магасе

Известный скульптор Зураб Церетел примет участие в реализации идей оформления интерьера и организации внутреннего убранства стометровой башни Согласия в Магасе

В Москве состоялась встреча главного архитектора Магаса Хадиджы Гоговой с президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели. Он проявил интерес к сотрудничеству, отметив, что с нетерпением ждет начала работы над проектом, сообщает пресс‑служба городской мэрии.

Башня Согласия была возведена в 2013 году в центре столицы Республики Ингушетия на средства мецената Алихана Харсиева и является главным туристическим объектом равнинной части. На высоте 85 метров расположена стеклянная смотровая площадка.

Все четыре этажа монумента будут выдержаны в духе средневековой культуры ингушей, появятся фрески, эпиграфы и предметы, отражающие детали быта и этнографии ингушского народа. Кроме того, на каждом этаже намечено воссоздание образов известных героев мифологии ингушей, передает агентство «Интерфакс-Юг».

Зураб Церетели является автором более 5 тыс. произведений живописи, графики, скульптуры и монументально-декоративного искусства. Участвовал в оформлении Новой сцены Большого театра в Москве, монументов «Добро побеждает Зло» перед зданием ООН в Нью-Йорке, «Рождение Нового Человека» в Севилье, «Разрушить стену недоверия» в Лондоне.