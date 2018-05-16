В Ростовской области ожидается резкое ухудшение погоды

В Ростовской области 16, 17 и 18 мая ожидаются дожди, град и ветер

По данным Ростовского гидрометцентра, во второй половине дня 16 и 17 мая, а также в течении суток 18 мая местами по Ростовской области ожидаются сильные дожди, гроза, град и шквалистый ветер.

Донская Госавтоинспекция предупреждает о риске возникновения ДТП в сложных метеорологических условиях.

Пресс служба ГУ МЧС по области, отмечает чрезвычайную и высокую пожароопасность в юго-восточных, центральных, северо-западных и южных районах области.

Существует вероятность возникновения ЧС, связанных с ландшафтными и лесными пожарами.