В Ростовской области ожидается резкое ухудшение погоды
В Ростовской области 16, 17 и 18 мая ожидаются дожди, град и ветер
По данным Ростовского гидрометцентра, во второй половине дня 16 и 17 мая, а также в течении суток 18 мая местами по Ростовской области ожидаются сильные дожди, гроза, град и шквалистый ветер.
Донская Госавтоинспекция предупреждает о риске возникновения ДТП в сложных метеорологических условиях.
Пресс служба ГУ МЧС по области, отмечает чрезвычайную и высокую пожароопасность в юго-восточных, центральных, северо-западных и южных районах области.
Существует вероятность возникновения ЧС, связанных с ландшафтными и лесными пожарами.
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