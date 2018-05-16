На Ставрополье троих человек будут судить за похищение девушки и попытку изнасилования

Ставропольский край

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В Ставропольском крае завершено расследование уголовного дела в отношении двух женщин и мужчины, которых обвинили в похищении человека и покушении на изнасилование

По версии следствия, фигуранты хотели проучить свою 21-летнюю знакомую, которая, по их мнению, распространяла несоответствующие действительности сведения. Они приехали ее дому. После того, как девушка открыла дверь, ее схватили ее за руки и за ноги, вывели на улицу и насильно усадили в машину. После этого похищенную вывели к водоему и пытались изнасиловать.

Следствие собрало достаточное количество доказательств. Уголовное дело направили в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Изнасилование Похищения людей Следственный комитет
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