В Краснодаре директор школы попала под следствие за выплату зарплаты неработающему племяннику

Краснодарский край

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В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении директора школы № 39, подозреваемой в мошенничестве и злоупотреблениях

«Директор школы в июле 2017 года заключила договор со своим племянником, которого приняли на должность рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий школы. Фактически он трудовые обязанности не выполнял, в то же время директор подписывала табели учета его рабочего времени. В период с 3 июля 2017 года по 27 марта 2018 года мужчине было необоснованно начислено более 114 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Нарушение было выявлено в ходе прокурорской проверки исполнения бюджетного законодательства. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

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