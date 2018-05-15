В Кущевском районе в ДТП с грузовиком и фургоном погиб один человек

В Кущевском районе 15 мая произошла авария с участием большегруза и фургона

Сообщение о ДТП поступило около 7:00. По предварительным данным, водитель грузового микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Вследствие этого он столкнулся с бгрузовиком Volvo, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии погиб пассажир фургона. Водитель этой машины госпитализирован. По факту проводят проверку.