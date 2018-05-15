В Ростове на шаттлы для болельщиков во время ЧМ-2018 выделят 15,3 млн рублей

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону ищет подрядчика, который не более, чем за 15,3 млн руб. организует перевозку болельщиков шаттлами во время ЧМ-2018

Все автобусы должны быть низкопольными и не ниже 5-го экологического класса, в них должна быть система видеонаблюдения и бортовой навигационно-связной терминал. Вместимость шаттла — более ста человек.

«Максимальное количество необходимого подвижного состава для работы на всех маршрутах — 102 единицы. С учетом резервного фонда — 128 единиц. Всего будет шесть маршрутов движения», — говорится в документе на сайте государственных закупок.