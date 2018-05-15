В Ростове экс-судью обвиняют в мошенничестве на 40 млн рублей

Краснодарский край, Ростовская область

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Бывшую судью Арбитражного суда Ростовской области заключили под стражу за мошенничество с земельными участками на 40 млн рублей

«По версии следствия, в 2011-2012 годах Светлана Мартынова получила от двух предпринимателей более 40 млн рублей за помощь в приобретении права на земельные участки сельскохозяйственного назначения, расположенные на территории Кущевского района Краснодарского края. Но взятые на себя обязательства не выполнила, оформила землю на третьих лиц, с которыми была в близком знакомстве и родстве», — сообщает пресс-служба СУ СК по области.

Мартынова игнорировала вызовы следователя и не ходила на допросы без уважительных причин. Было заочно предъявлено обвинение, ее объявили в федеральный розыск. Женщину задержали в Москве и доставили в Ростов-на-Дону. Она заключена под стражу. Наложен арест на имущество, как самой обвиняемой, так и ее близких родственников.

Уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество) с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд в ближайшее время.

Мошенничество Ростов-на-Дону Суд
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