В Кущевском районе юношу будут судить за изнасилование школьницы

В Кущевском районе направили в суд уголовное дело о сексуальном насилии над девушкой и разбойном нападении на нее

Следствие полагает, что вечером 17 октября 2017 года в станице Шкуринской 19-летний молодой человек спрятался в уличном туалете спортивной школы, ожидая жертву. Когда туда вошла 15-летняя девушка, он приставил к ее горлу нож и стал угрожать убийством.

«Подавив волю к сопротивлению, он совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера, после чего изнасиловал ее и потребовал отдать мобильный телефон. Далее злоумышленник, продолжая высказывать угрозы убийством, приказал девочке зайти в здание школы, взять зарядное устройство для мобильного телефона и принести ему», — сообщили в СК.

Девушка выполнила условия и рассказала о случившемся друзьям. Те передали информацию тренеру, а тот вызвал полицию. Злоумышленник скрылся, его нашли с помощью отслеживания краденого мобильного.

На время следствия молодого человека заключили под стражу. Уголовное дело направили в Кущевский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.