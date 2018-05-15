В судно с пшеницей из Новороссийска попала ракета

В судно, перевозившее из России в Йемен пшеницу, попала ракета

Корабль попал под удар в 113 км от Йемена. Неизвестно, кто выпустил ракету. Она попала в трюм и взорвалась. Для ремонта корабль отправился в в саудовский порт Джизан.

Экипаж судна не пострадал, груз не поврежден. Корабль принадлежит компании Ince Shipping Group, базирующейся в Стамбуле.

Пшеницу приобрела компания Fahem Group. Когда будет доставлен груз неизвестно.

С 2014 года в Йемене идет вооруженный конфликт между правительством и хуситами-мятежниками. В 2015 году ситуация усугубилась вторжением в страну арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. По данным ООН, 7 млн жителей Йемена грозит голод, пишут «Ивзвестия».