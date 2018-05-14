Женщина и двое детей погибли из-за утечки газа в Новочеркасске

Ростовская область

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В Новочеркасске Ростовской области 30-летняя женщина и две девочки, двух и четырех лет, погибли, отравившись газом

Инцидент произошел днем 14 мая в одной из квартир дома на улице Визирова. По предварительным данным, утечка газа произошла в водогрейной колонке, когда женщина принимала ванну, а дети спали. Отец в момент происшествия был на работе. 

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, передает DonDay.

В ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что по предварительным данным, причиной утечки газа могла стать неисправность газового оборудования, сообщает «Интерфакс».

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Женщина и двое детей погибли из-за утечки газа в Новочеркасске
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